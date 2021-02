Siglato questa mattina un protocollo di intesa tra la Confartigianato Imprese Latina e la Cooperativa Genius.

Presenti alla riunione il presidente Salvatore Alovisi e il segretario generale Gaetano Sannolo oltre all’amministratore della cooperativa Mario Letizia.

Questo accordo di collaborazione va ad incentivare i servizi che la Confartigianato Imprese Latina offre agli associati in quella che è sempre l’obbiettivo, ovvero assistere e supportare le imprese a 360 gradi.

La “Cooperativa Genius“ propone un’ampia offerta formativa, come la formazione specificatamente professionale in vari settori, favorendo l’inserimento nel mondo lavorativo. Al termine dei corsi è previsto il rilascio di una certificazione della qualifica in base alle norme di legge.