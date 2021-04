In una nota, i consiglieri regionali di Fratelli D’Italia hanno voluto esprimere la propria posizione in merito alla concorsopoli alla regione Lazio.

“L’analisi delle procedure – dicono – deve iniziare subito e non si può farlo in un clima adeguato, se non si rinnova l’intero Ufficio di Presidenza, i cui attuali componenti sono incomprensibilmente ancora in carica, in difformità con le dimissioni già presentate dal Presidente del Consiglio. Chiediamo di annullare in autotutela le assunzioni effettuate dal Consiglio regionale e di produrre la documentazione completa delle varie fasi del concorso, per sottoporla al vaglio di una Commissione d’Indagine costituita appositamente, anche perché questa funzione non può essere svolta dal Comitato Regionale Controllo Contabile (CO.RE.CO.CO), a cui lo Statuto ed il Regolamento del Consiglio non attribuiscono poteri ispettivi e di inchiesta”.

Così in un comunicato i consiglieri regionali del Lazio di Fratelli d’Italia.