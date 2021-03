“Sui concorsi Asl per l’assunzione di 70 assistenti amministrativi e di 23 collaboratori amministrativi Fratelli d’Italia ritiene necessario fare chiarezza”.

Lo ha dichiarato il senatore di FdI Nicola Calandrini che insieme al consigliere regionale Giancarlo Righini pesenteranno due distinte interrogazioni, una diretta al ministro della pubblica istruzione Renato Brunetta, e l’altra al governatore della Regione Lazio Nicola Zingaretti.

“In entrambi i casi – ha spiegato Calandrini – la graduatoria finale mette in evidenza che a piazzarsi tra i migliori sono candidati legati a dirigenti o dipendenti Asl o a personalità con incarichi politici di rilievo sul territorio. Sebbene non sia reato per i parenti di dipendenti Asl o di politici partecipare ai concorsi pubblici, le graduatorie in questione meritano un approfondimento”.

A Brunetta si chiede di inviare gli ispettori ministeriali che possano sottoporre a controlli l’attività e gli atti delle prove selettive dei concorsi in questione, accertando eventuali illegittimità e responsabilità di chi ha organizzato e condotto le procedure. Rispetto a Zingaretti dicono invece che il suo silenzio “sulla vicenda è imbarazzante”.

Nel caso del concorso per i 70 assistenti amministrativi, c’è già in corso un’indagine della Guardia di Finanza partita da esposti degli esclusi.

“È giusto che tutti i candidati ad un concorso pubblico possano avere uguali opportunità e sarebbe grave se le indagini della Finanza e gli accertamenti che vorrà espletare il ministero ed eventualmente anche la Regione Lazio, evidenziassero irregolarità tali da configurare una ‘parentopoli’ che abbia favorito qualcuno a scapito di qualcun altro”.