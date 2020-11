Tutto è nato a seguito a seguito della sentenza dal Tar di Firenze che ha staabilito che la cosiddetta legge a firma dell’ex ministri Centinaio, è valida.

La legge aveva prorogato al 31 dicembre 2033 la validità delle concessioni demaniali rendendo inapplicabile i cosiddetti incameramenti contro i quali i titolari delle concessioni avevano fatto ricorso.

Oggi, anche a seguito delle richieste avanzate dalle associazioni di settore, si è svolto in modalità remota,un incontro sul tema delle concessioni balneari.

Hanno partecipato il presidente della Provincia Carlo Medici e i sindaci, o loro delegati, dei Comuni del litorale della provincia di Latina che ad oggi non hanno adottato atti amministrativi in merito o non ne hanno completato l’iter: Fondi, Formia, Latina, Minturno, Ponza, Sabaudia e Terracina.

Obiettivo la definizione di una linea comune sulla questione delle concessioni balneari alla luce della Direttiva Bolkestein, della legge del 2018 (art. 1 commi 682 e 683) e del Decreto Rilancio.

I sindaci hanno condiviso la necessità di tracciare un percorso condiviso. Oggi sono stati concordati i contenuti di una delibera di indirizzo comune a supporto delle successive determinazioni dirigenziali, oltre a una serie di azioni coordinate che coinvolgeranno Regione Lazio e Camera di Commercio. La delibera, una volta redatta, sarà trasmessa alla Regione per un parere in merito.