Siamo quasi alla scadenza dell’avviso pubblico per la prima edizione di Upper Jobs, il programma di formazione e lavoro che selezionerà i primi 25 operatori che saranno impiegati nella riqualificazione delle aree verdi Upper e nella manutenzione delle soluzioni basate sulla natura previste nei futuri parchi produttivi urbani di Latina.

Oltre 300 i candidati, tra cui molte donne, hanno sottoposto le proprie domande per partecipare all’avviso pubblico: i 25 selezionati, dopo un periodo di formazione, svolgeranno un tirocinio professionale di 6 mesi retribuito con una borsa lavoro da 600 euro mensili per 15 ore di impiego settimanali.

Gli “operatori di parchi produttivi urbani” avranno competenze multidisciplinari e diversificate che comprendono la coltivazione e la manutenzione del verde e delle piante, la comunicazione ambientale, l’accoglienza del pubblico, la gestione e l’organizzazione dei parchi produttivi urbani.

Il programma di formazione e lavoro UPPER JOBS è promosso dal Comune di Latina in collaborazione con la Cooperativa Sociale Labirinto, Latina Formazione Lavoro SRL e la Fondazione Roffredo Caetani.

Dopo la scadenza dell’avviso, prevista per il 15 marzo 2021, la selezione proseguirà con l’esame delle candidature pervenute da parte della Cooperativa Labirinto. La graduatoria provvisoria sarà pubblicata sul sito upperlatina.eu entro il 31 marzo, graduatoria che sarà poi confermata o aggiornata a seguito dei colloqui individuali. I candidati che si posizioneranno nelle prime 25 posizioni della graduatoria provvisoria saranno convocati ai colloqui con una e-mail.

I colloqui si svolgeranno possibilmente in presenza nel periodo che va dal 29 marzo al 10 aprile 2021 anche se, per via della zona rossa, l’iniziativa potrebbe subite degli slittamenti.

Per maggiori informazioni: www.upperlatina.eu/opportunita