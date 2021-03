E’ stata raggiunta la pre-intesa sul contratto integrativo dei dipendenti del Comune al termine della seduta di Delegazione trattante che si è riunita il 23 marzo scorso.

E’ così terminato il percorso avviato da oltre un anno che già a dicembre 2020 aveva visto la presentazione al tavolo sindacale di un’ipotesi sulla quale non era stato raggiunto l’accordo.

“Il nuovo contratto – hanno spiegato dall’amministrazione – prevede incrementi economici e l’applicazione di nuovi criteri per quanto riguarda il riconoscimento delle specifiche responsabilità (anche del settore di vigilanza), le prestazioni di lavoro aggiuntive, le indennità per attività di rischio, disagio e maneggio valori. Inoltre, il contratto ha definito i criteri per le progressioni economiche orizzontali che, a partire dal 2021, potranno trovare applicazione”.

Nel frattempo è stato quantificato il Fondo di parte stabile ed è regolare l’iter ordinario per la chiusura del ciclo della performance 2020 con previsione del pagamento della relativa indennità per dirigenti e dipendenti nei termini di legge.

“Sono convinta – ha detto l’assessora al Personale e vice sindaco Paola Briganti – che il percorso per la valorizzazione delle competenze dei nostri dipendenti abbia trovato un primo punto di sintesi con la definizione di questo accordo che spiace non abbia raccolto l’adesione unanime di quelle sigle che pure ne avevano sollecitato la definizione e che hanno ritenuto di voler abbandonare il tavolo prima di avviare la fase di contrattazione. Da questo punto sarà ora possibile partire per futuri e sempre possibili miglioramenti. Doveroso il ringraziamento a tutta la componente di parte pubblica e in particolare alla presidente della Delegazione Trattante, Avv. Rosa Iovinella, e agli uffici del servizio Risorse Umane per il particolare impegno profuso».