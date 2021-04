Comunali 2021, Sperlonga avrà un Cusani bis per la seconda volta? (Video)

di Katiuscia Laneri – C’è anche Sperlonga tra i comuni pontini chiamati al voto il prossimo autunno.

Qui, il sindaco uscente è Armando Cusani, amministratore stimatissimo dai suoi concittadini che vanta già altri due mandati prima della pausa che lo hanno visto assumere, per altrettanti mandati, la presidenza della Provincia di Latina per poi tornare ad amministrare Sperlonga.

Se intende mantenere per la quarta volta la fascia tricolore del primo cittadino non è ancora chiaro. Nell’intervista, infatti, si limita a dire che farà la volontà dei suoi concittadini. Con Cusani non si poteva evitare di conoscere il suo parere anche riguardo l’ipotesi di una ricostituzione delle Province, così come della possibilità di rendere Roma la ventunesima regione d’Italia di cui è principale promotore.