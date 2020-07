La questione Rida Ambiente di Aprilia ha tenuto banco nell’apposita Commissione Ambiente della Provincia convocata per questa mattina.

Ad intervenire durante il vertice il presidente della provincia di Latina, Carlo Medici, che ha confermato la necessità di “verificare quali siano state le esigenze della Regione espresse nelle determinazione che autorizza l’ampliamento dell’impianto dei rifiuti”.

“La Provincia – ha continuato il presidente – vuole capire quali siano state le logiche decisionali, se trattasi soltanto di emergenza o di una logica commerciale su cui non possiamo esprimerci.”

Unanime, comunque, è stata la richiesta di una verifica sul parere contenuto nell’atto regionale.

Per quanto riguarda poi il processo avviato per la individuazione dei siti potenzialmente idonei ad ospitare un impianto di stoccaggio di materiale inerte, su cui gli uffici provinciali stanno lavorando, la commissione ha deciso di un ulteriore approfondimento nella prossima seduta, prima che la discussione venga portata nel Tavolo di concertazione, nella Conferenza dei sindaci e nel consiglio provinciale, come atto finale.