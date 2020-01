Il processo a carico di Belen Rodriguez e Stefano De Martino è da rifare. Questa mattina, durante l’udienza al tribunale di Latina il pubblico ministero ha modificato il capo di imputazione.

Secondo la Procura il reato contestato non può essere, anche per una ricostruzione dei fatti diversa in aula, esercizio arbitrario delle proprie ragioni, ma si configurerebbe come una vera e propria rapina, per giunta aggravata perché commessa da più persone. Le vittime due paparazzi che nel 2012 li avevano fotografati a Palmarola.

I due sarebbero stati privati delle macchine fotografiche, sarebbero stati picchiati e avrebbero riavuto indietro solo le macchine ma non le schede sulle quali c’erano le foto.

Il giudice Pierluigi Taglienti ha così disposto la trasmissione degli atti in Procura.

Ci sarà una nuova udienza preliminare e nel caso di un rinvio a giudizio un processo davanti al collegio penale del tribunale di Latina, non davanti a un giudice monocratico.

Colpo di scena ulteriore la revoca della costituzione di parte civile. I due fotografi non sono più interessati a seguire il processo e a quanto pare neanche al risarcimento.