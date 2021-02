Claudio Moscardelli è stato assolto, perché il fatto non sussiste, nel processo che lo vedeva imputato per abuso d’ufficio per le assunzioni dei collaboratori quando era consigliere regionale. Assolti anche gli altri 15 esponenti del Partito democratico (tutti all’epoca dei fatti consiglieri regionali), coinvolti.

“Una sentenza che arriva dopo quasi nove anni tra indagini e processo – ha commentato Moscardelli – e che dimostra pienamente la correttezza del mio operato come consigliere regionale del Lazio e dei miei colleghi del gruppo. Un ringraziamento va all’avvocato Renato Archidiacono per le sue ponderate scelte processuali, nonché a tutte quelle persone che in questi anni non mi hanno mai fatto mancare il loro pieno sostegno”.

La vicenda era legata alla procedura adottata per la stipula da parte dei gruppo Pd della Regione Lazio, tra il 2010 e il 2012, del contratto di alcuni collaboratori per la diffusione dell’attività politica dei gruppo. La spesa – considerata ingiusta dagli inquirenti – per Moscardelli era stata calcolata ini 181mila euro.

Secondo il senatore Claudio Moscardelli la contestazione si fondava su un’erronea interpretazione della normativa di riferimento che al contrario prevedeva, all’epoca dei fatti, il diritto dei consiglieri di scegliere i propri collaboratori.

Era già maturata la prescrizione, ma il giudice si è espresso comunque nel merito con un’assoluzione perché il fatto non sussiste.

“Sono felice – è il commento del presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti – per l’assoluzione dei consiglieri regionali del Pd. La giustizia, dopo aver fatto il suo corso, ha fatto luce su questa vicenda giudiziaria. A tutti loro un abbraccio.”