di Katiuscia Laneri – In piena campagna elettorale, il sindaco di Latina, Damiano Coletta, scende in campo con un nuovo elemento “smart” e rende partecipativo anche il Bilancio del Comune e per farlo è partito dalle basi: spiegare in cosa consiste e come interpretarlo.

Per la prima volta a Latina, infatti, un breve opuscolo è stato messo a disposizione dei cittadini in formato pdf scaricabile dal sito dell’amministrazione.

L’obiettivo è rendere facilmente comprensibile il documento di programmazione, elemento fondamentale anche per valutare la gestione di un Comune.

Domande quali “Che cos’è il bilancio comunale?”, “Come si legge?” e “Come si arriva alla sua approvazione?”, trovano risposta in un pdf con introduzione del primo cittadino che scrive:

“Questo piccolo opuscolo può, nella sua semplicità, contribuire ad abbattere il muro della inconsapevolezza e della non conoscenza di un mezzo tanto ostico ai più quanto fondamentale per l’amministrazione comunale: il bilancio. È stato scritto proprio per costruire un ponte tra l’amministrazione e ogni cittadino desideroso di conoscere, azione prodromica alla partecipazione”.

Gli fa eco l’assessore al Bilancio, Gianmarco Proietti che osserva:

“Il bilancio di un Comune non è e non deve essere un criptico documento con un illeggibile elenco di numeri e codici interpretabile solo da esperti. Esso è il documento di programmazione principale dell’ente comunale e deve essere leggibile e interpretabile da ogni cittadino, perché riguarda la quotidianità di tutti coloro che vivono a Latina e che a Latina verranno”.

“Il bilancio è uno strumento potente a servizio dei processi generativi di innovazione sociale. Fare innovazione sociale vuol dire impegnarsi, con competenza e conoscenza, nel costruire percorsi inediti e combinazioni nuove che valorizzano le risorse esistenti, diventando capaci di rispondere con maggiore efficacia ed equità ai bisogni delle comunità. Il bilancio, dunque, è della comunità latinense, racconta le sue aspettative, le scelte che sono state fatte per garantire dignità, le cose alle quali insieme si dovrà rinunciare per tutelare l’interesse generale o per proteggere chi ne ha più bisogno. In questa narrazione, che è essenziale che tutti e tutte possano comprendere, ciascuno potrà trovare il suo spazio, se vorrà, per contribuire a completare l’opera”, conclude Cristina Leggio, assessora alle Politiche giovanili.