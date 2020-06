“Sono molto dispiaciuto della decisione assunta da Roberto Lessio con cui abbiamo condiviso e penso condivideremo ancora un percorso. Le ragioni da lui addotte per dimettersi sono di natura personale e per questo credo che meritino massimo rispetto”.

Questo il commento del sindaco di Latina, Damiano Coletta, rispetto alla decisione dell’assessore all’ambiente di lasciare il suo ruolo in giunta.

Immediata la scelta del suo sostituto differentemente da quanto accaduto con il caso dell’assessore alle attività produttive, Giulia Caprì.

Proprio Coletta ha annunciato oggi che ad entrare in giunta con delega all’ambiente ma anche alla mobilità è Dario Bellini.

In questo contesto c’è stato infatti un mini rimpasto che ha visto alcune funzioni attribuite anche al vice sindaco Maria Paola Briganti.

“Una decisione che segue la linea della continuità – spiega Coletta – soprattutto perchè conosce a fondo le tematiche affrontate e da affrontare anche grazi al ruolo sinora ricoperto come presidente della commissione ambiente”

La proposta è stata avanzata a Bellini questa mattina a 24 ore dalle dimissioni depositate da Lessio.

“Voglio ringraziare Roberto Lessio e Castaldo per il lavoro svolto sinora. Avrei portato a termine con orgoglio il ruolo di capogruppo di Lbc e presidente della commissione ambiente ma sono stato chiamato a questo ruolo legato anche alla contingenza. La bussola resta quella del bene comune e sono pronto a metterlo al servizio della nostra comunità così come l’importante esperienza amministrativa effettuata in questi anni”.