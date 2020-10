Latina bene comune e il sindaco Coletta non smettono di stupire.

Se questa amministrazione passerà alla storia per qualcosa sarà proprio per capacità di tirar fuori dal cilindro sempre idee stupefacenti.

Ma soprattutto ad essere incredibilmente suggestive sono le ragioni che vengono addotte per sostenere quelle idee.

L’ultima, ma di una lunga serie, riguarda la micro mobilità. Un termine che si traduce semplicemente in monopattino e biciclette con pedalata assistita.

Una flotta di 300, di cui 100 sono bici, che rivoluzioneranno la vita dei cittadini di Latina e non solo.

Dopo la presentazione qualche polemica si è sollevata per diversi motivi, c’è chi ha contestato le somme investite, chi l’inutilità dell’iniziativa in un momento delicato, chi si è limitato a far notare che la presentazione della rivoluzione della mobilità made in latina era stata effettuata proprio in una delle zone in cui l’uso del monopattino non è, ad esempio, consentita.

Ma transeat perchè Latina Bene Comune segue il motto “non curarti di loro ma guarda e passa” fatta eccezione per la “precisazione” i merito al fatto che l’uso di monopattini e bici elettriche rappresenta un valido strumento per contrastare la diffusione del virus.

Ora per carità, sarà anche utile ma forse, diciamo forse, sarebbe e sarebbe stato più utile risolvere o almeno affrontare meglio il tema dei mezzi pubblici, evitare, magari impiegando risorse consistenti, che i bus su cui ogni giorno salgono i nostri ragazzi per andare a scuola, non siano pieni come carri bestiame.

Perchè questo contribuisce a far salite i contagi, come tra l’altro la cronaca di queste ore dimostra.

Non si può pensare di usare un bicchierino di carta per caffè per svuotare il mare di disorganizzazione che vige a Latina da tempo.

Non si può pensare di affrontare con i monopattini il nodo della circolazione, non solo del Coronavirus.

Sono tutti progetti bellissimi quelli proposti nel rispetto dell’ambiente ma per favore almeno evitate di trasformare quattro monopattini nel modo per combattere l’emergenza.

Tra l’altro con l’avvicinarsi del periodo invernale sarà interessante, tra pioggia e freddo, vedere quante sono le persone che sfrecceranno in monopattino o bici elettrica per la città.