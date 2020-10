Il Partito democratico è spaccato. La candidatura, per il secondo mandato del sindaco di latina uscente, Damiano Coletta, ha riportato in auge antiche correnti e nuovi dissapori.

Il conflitto interno al Pd locale non si è mai sopito. Neanche l’esito del congresso che ha portato alla vittoria la componente Moscardelli – Forte è riuscita ad intaccare le posizioni altre della minoranza che fa capo al consigliere regionale Salvatore La Penna.

Per le amminisgtrative a Latina il Pd, quota Moscardelli, guarda al rilancio, alla proposta di un’alternativa a Coletta ed Lbc ma sta incontrando non poche resistenze dagli avversari interni.

Ed ecco che, stando le dichiarazioni che si succedono negli ultimi giorni, l’impressione è che i “dissidenti” stiano mettendo in campo una vera e propria guerra di logoramento mirata ad accerchiare ed idebolire gli antagonisti in casa propria.

Ultima ma solo in ordine di tempo la presa di posizione di Massimiliano Smeriglio, l’eurodeputato indipendente ed ex braccio destro di Nicola Zingaretti in Regione, che pur non essendo ufficialmente organico al Pd ne è sempre stato un riferimento.

Le lodi che Smeriglio tesse sull’operato di Coletta e di Lbc dimostra come unaparte della sinistra, anche del Pd, che lo riconosce quale leader anche in provincia di Latina potrebbe sostenere senza se e senza ma la candidatura del sindaco uscente alle aministrative 2021.

Sin qui tutto bene ma la strategia messa in campo non sembra tenere in adeguata considerazione la possibilità, non proprio remota, che il segretario provinciale del Pd, nell’asse con il leader regionale Bruno Astorre, stia mettendo a punto la cosiddetta “mossa del cavallo”.

Pensare che nel Pd si possa fare tutto ed il contrario di tutto sarebbe arrogante da parte dei dissidenti soprattutto se dessero per scontato che ad ogni loro azione, più o meno palese, non corrisponda una reazione di intensità uguale e contraria.

Intanto, mentre le tattiche si studiano e le strategie si attuano una cosa è certa: la capacità di autolesionismo di un partito che ormai, e storicamente, sembra essere più interessato alle battaglie interne, che a schierarsi per vincere la guerra esterna.