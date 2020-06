Il sindaco di Latina guarda al 2021 ed alla costituzione di un campo largo di possibili alleanze con Lbc, Pd, M5S, Italia Viva, Azione, Articolo 1, Liberi e Uguali, Le Sardine e Italia in Comune.

Lo fa partendo, ancora una volta, ponendo distinguo con quello che c’erano prima e riproponendo la bandiera della legalità.

“Accettiamo il guanto di sfida che Coletta ha lanciato al centro desta, sempre dall’alto del suo presunto piedistallo, in vista delle amministrative 2021. Il dramma vero è nella pochezza delle parole del primo cittadino che – spiega il portavoce di Fratelli d’Italia Latina Gianluca Di Cocco – non si è limitato, più che legittimamente per quello che sono i suoi canoni, ad un’apertura a una possibile coalizione di sinistra ma è andato, come sua consuetudine del resto, ad attaccare in maniera becera tutto il centro destra”.

Passaggio quest’ultimo che viene rispedito al mittente.

“Continua a trovare scusanti per la sua inconcludenza dimenticando che è il centrodestra a rappresentare oggi la stragrande maggioranza della città di Latina e d’Italia, come dimostrano i sondaggi e non solo. Il sindaco – conclude Di Cocco – ha esaurito il consenso e con esso anche gli argomenti a sua disposizione per giustificare la sua incapacità di cambiare Latina, e dunque continua ad accusare in maniera spudorata il centrodestra di presunte illegalità”.

” Questa sfida – interviene Enrico Tiero, vice portavoce regione Lazio di Fratelli d’Italia – a noi piace. Fratelli d’italia e la sua classe dirigente si stanno spendendo molto per rafforzare un centrodestra competitivo, con la certezza non solo di riuscire a far crescere i consensi per il partito della Meloni, ma di fornire un apporto determinante per vincere nella primavera del 2021 e ridare un futuro a Latina”.

L’obiettivo è dare al Latina un ruolo centrale, decisivo anche nello scenario futuro, regionale e nazionale.

“Sappiano bene Coletta e tutti i suoi partner che il centrodestra – continua Tiero – otterrà un risultato notevole e specialmente Fratelli d’Italia arriverà ad essere molto probabilmente il primo partito a Latina. Fratelli d’Italia porta avanti nel suo rinnovamento, una classe dirigente formata da persone capaci e competenti, che sapranno rappresentare al meglio gli interessi della nostra città”.

Tiero e Di Cocco a sostegno dell’esigenza di archiviare questa esperienza targata Coletta portano una serie di inadempienze dall’ urbanistica ferma, alle promesse mancate, al ripascimento e allo sviluppo inesistenti.

“Coletta è cosciente che per lui è iniziato il conto alla rovescia verso il trasloco.

Pensa di essere l’unico depositario dell’onestà. Ebbene sappia, Coletta, che per essere un bravo amministratore e politico è necessario sì essere onesti, ma essere anche capaci. Noi siamo entrambe le cose, ed i nostri futuri candidati rappresenteranno onestà, capacita, competenza. Fratelli d’Italia ha saputo rinnovarsi e allargarsi. Se Latina – concludono – non vuole essere complice ha una sola strada da percorrere: dare fiducia al centrodestra per ridare al territorio un buon governo”.