Dopo l’ennesimo sollecito il sindaco di Latina, Damiano Coletta, ha deciso di convocare la conferenza locale della sanità.

Appuntamento nell’aula consiliare fissato per il 5 marzo alla presenza oltre che dei sindaci anche dei consiglieri regionali eletti sul territorio.

Alla riunione è stato invitato a partecipare anche l’assessore regionale alla sanità, Alessio D’Amato.

Sul tavolo l’annosa questione della cosiddetta quota capitaria.

Nelle ultime settimane a chiedere per l’ennesima volta al sindaco di Latina la convocazione di una riunione era stato prima il consigliere regionale del Pd, Enrico Forte, poi il capogruppo di Forza Italia e presidente della commissione regionale sanità, Pino Simeone.

Una richiesta legata alle disparità esistenti nella distribuzione delle risorse destinate alle aziende sanitarie locali del Lazio che vede la Asl di Latina ottenere la quota capitaria più bassa.

Il consiglio regionale del Lazio ha già approvato uno specifico ordine del giorno collegato alla legge di stabilità 2020 testimoniando la volontà di intraprendere un percorso di riequilibrio delle risorse a favore dei cittadini.

“Nell’ottica di ripristinare l’equità sociale e l’uguaglianza di tutti i cittadini consentendo l’accesso alle cure in maniera adeguata nei diversi terrori del Lazio, dunque, è necessario che la conferenza dei sindaci – aveva spiegato Forte – ponga in essere tutte le azioni necessarie affinchè vi sia un riequilibrio della quota capitaria in grado di colmare l’evidente gap con le altre province”.

Sulla stessa linea il consigliere regionale di Forza Italia che da anni chiede che la quota capitaria non sia fonte di disuguaglianze e disparità nell’accesso ai servizi sanitari da parte dei cittadini del Lazio.

“Il Lazio è uno solo e tutti i suoi cittadini meritano di avere lo stesso trattamento. Con l’uscita della Regione dal regime di commissariamento della sanità bisogna aprire – ha spiegato Simeone – una fase nuova basata su forti investimenti in termini di strutture, apparecchiature ad alta tecnologia e personale affinché possa rafforzarsi l’offerta sociosanitaria territoriale nella nostra provincia”