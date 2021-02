di Katiuscia Laneri – Con decreto del Ministro della Salute Roberto Speranza è stata autorizzata la temporanea distribuzione dei medicinali a base di anticorpi monoclonali per il trattamento del Covid-19, una partita fondamentale nella lotta al Coronavirus che si giocherà sull’asse Latina-Firenze che vede in prima linea Bsp e Ely Lilly.

Nello stabilimento della BSP Pharmaceuticals di Latina, azienda farmaceutica americana con un sito produttivo nel Comune di Sesto Fiorentino, è dunque in corso una parte della produzione degli anticorpi monoclonali che verranno commercializzati dalla Ely Lilly.

«Sono orgoglioso – dichiara il Sindaco Damiano Coletta dopo aver fatto visita allo stabilimento – che il nostro territorio ricopra un ruolo così importante nella lotta al Covid-19 e lo farà attraverso una vera e propria eccellenza come la BSP Pharmaceuticals. Colgo l’occasione per complimentarmi con il Presidente Aldo Braca per la capacità imprenditoriale dimostrata nel settore della ricerca. Come Sindaco e rappresentante di questa città ho fatto la mia parte affinché potesse arrivare il tanto atteso via libera all’utilizzo degli anticorpi monoclonali, la cui efficacia è stata accuratamente verificata, e sono fiducioso che la loro distribuzione possa contribuire in maniera significativa al superamento della pandemia. Inoltre, mi fa molto piacere di questa collaborazione che si è venuta a creare con Firenze nel nome del bene comune».

Alla visita erano presenti anche il Sindaco di Firenze Dario Nardella, il Presidente e fondatore di BSP Aldo Braca, Olivia Bacco, External Drug Products Manifacturing & Lilly Asia Manufacturing, il Prefetto di Latina Maurizio Falco, il Questore Michele Spina, l’Assessore alla Sanità della Regione Lazio Alessio D’Amato e il Direttore Generale di Farmindustria Enrica Giorgetti.