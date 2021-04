Coldiretti e Camera di Commercio al fianco delle famiglie in difficoltà

Coldiretti, quest’anno insieme anche alla Camera di Commercio di Latina e Frosinone, ha consegnato generi alimentari alle famiglie in difficoltà di diversi comuni. I pacchi di circa 50 kg l’uno, attraverso l’opera della Croce Rossa Italiana e della Protezione saranno consegnati a chi si trova in difficoltà a causa della crisi determinata dall’emergenza sanitaria. Prodotti Made in Lazio che consentiranno a chi versa in stato di difficoltà di trascorrere delle festività più serene attraverso l’iniziativa “A sostegno di chi ha più bisogno”. Una iniziativa promossa da Coldiretti, Filiera Italia e Campagna Amica con la partecipazione delle più rilevanti realtà economiche e sociali del Paese e che oggi trova l’adesione convinta della Camera di Commercio Frosinone-Latina.

Oggi, i rappresentati locali dell’importante confederazione di agricoltura, nelle persone del Presidente Augusto Bastiani e della Segretaria di zona Valentina Vicario, sono stati ricevuti dal Sub Commissario, Viceprefetto aggiunto Marialanda Ippolito di Cisterna, in occasione della consegna di cinque grosse confezioni per un totale di circa 250 chilogrammi di prodotti alimentari.

Pasta, farina, zucchero, salumi, colombe pasquali, olio, latte, salsa di pomodoro, tonno sott’olio, riso, panna da cucina, formaggi, dolci ed altro ancora, tutte eccellenze della filiera agroalimentare italiana che verranno distribuite alle famiglie segnalate dai Servizi Sociali.

“La nostra vuole essere un’iniziativa dalla doppia solidarietà – spiega il presidente della sezione Coldiretti di Cisterna, Augusto Bastiani – sostenendo le aziende italiane con l’acquisto dei loro prodotti, e contemporaneamente aiutando le famiglie più bisognose facendo sentire loro la vicinanza del mondo agricolo”.

“Ringraziamo la Coldiretti per questa lodevole iniziativa – ha detto il Sub Commissario Marialanda Ippolito – E’ un segnale importante di vicinanza a chi in questo difficile momento ne ha davvero bisogno, offrendo la possibilità di trascorrere in modo più sereno le imminenti festività”.