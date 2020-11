Una iniziativa a sostegno di quanti, ed a Cisterna purtroppo sono in tanti, sono in isolamento e non possono contare su una rete familiare che si muova per loro all’esterno dell’isolamento.

Per questo il comune di Cisterna ha pubblicato, oggi, l’avviso rivolto agli operatori commerciali disponibili a fornire il servizio di fornitura di beni di prima necessità a persone positive al Covid-19 o in isolamento fiduciario e prive di una rete familiare che possa sostenerle.

A ritirare i generi di prima necessità presso il negozio aderente alla manifestazione di interesse e a consegnarli al domicilio degli interessati ci penseranno i volontari che collaborano con il Centro Operativo Comunale (C.O.C.), ovvero la Croce Rossa Italiana e la Protezione Civile.

L’Amministrazione comunale infatti intende predisporre un elenco di esercizi commerciali di generi di prima necessità (come generi alimentari, prodotti per l’igiene della persona e della casa) disponibili a ricevere ordini e pagamenti on-line anche attraverso l’istituzione di un link dedicato all’emergenza.

Al momento dell’ordine verrà specificata la dicitura “ritiro in negozio tramite CRI”, al fine di garantire il servizio di consegna a domicilio alle persone in contumacia obbligatoria, mediante le associazioni di volontariato locale.

In conformità alle direttive del Dipartimento di Protezione Civile, il servizio ai “positivi” al virus verrà effettuato attraverso gli operatori sanitari dotati dei necessari dispositivi di protezione individuale.

Gli esercizi commerciali interessati dovranno comunicare la propria disponibilità attraverso l’invio di una PEC all’indirizzo protezionecivile@postacerta.comune.cisterna.latina.it o tramite mail all’indirizzo protezionecivile@comune.cisterna.latina.it

L’avviso è pubblicato nella versione integrale sul sito internet del Comune.

Per ulteriori informazioni è disponibile il numero di telefono: 0696834233.