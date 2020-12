Il comune di Cisterna ha attivato, da oggi, il nuovo portale per richiedere i “buoni spesa”.

E’ stato pubblicato l’avviso che disciplina i criteri e le modalità per la concessione dei buoni spesa, in accordo con le linee guida condivise con i comuni del Distretto socio-sanitario LT1, al fine di fronteggiare i bisogni di persone singole e nuclei familiari impossibilitati ad approvvigionarsi di generi di prima necessità e/o medicinali a causa del venir meno della fonte di reddito per le restrizioni imposte dall’emergenza epidemiologica da Covid-19 in corso.

Si precisa che per “generi di prima necessità” sono intesi i prodotti alimentari, per l’igiene personale – ivi compresi pannolini, pannoloni, assorbenti – e prodotti per l’igiene della casa; in nessun caso sarà consentito l’acquisto di alcolici.

Sono interessati all’avviso tutti coloro che si trovano in una condizione di disagio economico, anche chi ha già presentato e avuto accolta la domanda in occasione della cosiddetta prima ondata Covid.

I buoni spesa saranno unicamente digitali, non più cartacei, e per la richiesta e tutte le informazioni utili è attivo un’apposita sezione del portale web comunale.

Ad essa si accede attraverso un banner posto in evidenza nella home page del sito, e all’interno è possibile visionare il testo integrale dell’avviso, l’elenco degli esercizi convenzionati e un modulo da compilare online da pc o tablet oppure smartphone.

Le domande dovranno essere presentate esclusivamente on-line ed entro le ore 14 del 23 dicembre 2020.