Una donna di Cisterna, 2 settimane fa, era andata al cimitero lasciando la borsa in auto. Al ritorno ha scoperto che qualcuno aveva rotto il finestrino e si era impossessato di tutte le sue cose.

La malcapitata era andata così alla polizia, per denunciare il furto. Gli agenti, dopo attente indagini, hanno denunciato alla Procura della Repubblica di Latina un 60enne romano di etnia rom e i suoi due complici, già noti alle forze dell’ordine e residenti a Palestrina (in provincia di Roma), specialisti in furti e truffe.

Durante gli accertamenti sono stati acquisiti i filmati di videosorveglianza e incrociati i dati dei movimenti delle carte di credito sottratte nella circostanza. Questo ha consentito di risalire ai tre malviventi.

Sono state quindi eseguite delle perquisizioni, nel corso delle quali sono stati acquisiti validi elementi probatori circa la loro responsabilità. Dovranno ora rispondere di ricettazione e utilizzo indebito di carte di credito.