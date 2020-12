È finita a Cisterna di Latina la corsa della Volkswagen Golf nera rubata a luglio in provincia di Pisa.

Venerdì pomeriggio alle 18 circa l’auto è stata segnalata dal sistema lettura targhe della polizia locale di Cisterna come rubata. Avviati quindi i controlli sul territorio e mezzora più tardi, mentre una pattuglia si trovava nei pressi delle attività commerciali Orizzonte e Conad di Collina dei Pini, si trovava di fronte il veicolo segnalato.

L’uomo, alla vista degli agenti, ha accelerato improvvisamente e a forte velocità ha tentato di sottrarsi al controllo. Seguita dalla pattuglia, la Golf ha raggiunto il centro urbano e percorso contromano varie strade finendo nel centralissimo e frequentato Corso della Repubblica, sempre in senso contrario di marcia, invadendo l’area pedonale e percorrendo un tratto di marciapiede finendo la folle corsa incastrata tra la facciata esterna di un negozio e una fioriera.

Quindi l’uomo alla guida iniziava la sua fuga a piedi inseguito dagli agenti della polizia locale ma, nonostante l’intervento della polizia di Stato e dei carabinieri, è riuscito a far perdere le sue tracce.

L’auto è stata sottoposta a sequestro e all’interno sono stati rinvenuti oggetti per lo scasso nonché ulteriori elementi che serviranno per ricostruire gli spostamenti del suo conducente.

Durante la corsa, la vettura ha danneggiato numerose strutture e persino una conduttura del gas causando una abbondante perdita per cui sono dovuti intervenire i Vigili del Fuoco ed i tecnici dell’Italgas.

È in corso l’analisi dei filmati del sistema di videosorveglianza al fine di individuare l’uomo, mentre il veicolo è stato sottoposto a rilievi da parte della polizia scientifica del commissariato di Polizia di Stato di Cisterna di Latina.

Dalle prime risultanze è emerso che la macchina è stata utilizzata per vari reati commessi nei comuni di Alessandria, Firenze, Modena, Pisa, Valmontone, Pescara, Rapallo e l’Aquila e altre zone.

Non è escluso che l’uomo si trovasse a Cisterna per individuare il prossimo obiettivo da colpire, considerato che è stato intercettato nel parcheggio antistante due grosse attività commerciali.

“Ancora una volta il sistema di videosorveglianza cittadina – ha commentato il sindaco Mauro Carturan – è stato utile alla Polizia Locale per contrastare l’intento criminale. Ringrazio gli uomini del Corpo di Polizia Locale per la prontezza e determinazione d’intervento. Mi auguro che le indagini riescano presto a rintracciare l’uomo alla guida così da essere da esempio di come Cisterna sia una città dove il livello di prevenzione e contrasto al crimine è elevato”.