Singolare situazione quella scoperta dalla polizia locale di Cisterna durante una serie di controlli alla viabilità.

A finire nel mirino degli agenti un uomo, prestanome, risultato intestatario di 140 veicoli stradali.

Tutto è partito dal fermo, per un normale controllo, di un altro uomo, F. W., 47 anni di origini siriane ma residente a Roma che non è stato in grado di giustificare il motivo per il quale si trovasse alla guida del veicolo, intestato ad un cittadino egiziano.

Le risposte vaghe dell’uomo insospettivano gli operatori della Polizia Locale che effettuavano un approfondimento presso la banca dati della Motorizzazione Civile scoprendo che il veicolo faceva parte di un parco di oltre 140 veicoli tutte intestate all’egiziano. Ulteriore anomalia rilevata è che l’intestatario dei veicoli, A.M. classe 1950, non è titolare di patente di guida.

Il conducente è stato sanzionato per essersi messo alla guida di un veicolo oggetto di intestazione fittizia, mentre la carta di circolazione è stata ritirata. Ulteriori attività provvederanno alla radiazione dai pubblici registri di tutti i veicoli intestati all’egiziano. Veicoli peraltro utilizzati per commettere reati e consentire facilmente lo spostamento di persone dedite a traffici poco leciti.

L’uomo alla guida della Golf si trovava a Cisterna di Latina, insieme ad una donna provenienti da Roma, entrambi senza giustificato motivo, e pertanto venivano sanzionati per la violazione delle norme anticovid.

Ulteriori accertamenti evidenziavano che gli stessi qualche giorno prima erano già stati contravvenzionati per lo stesso motivo, sempre nel territorio di Cisterna di Latina.