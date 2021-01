Una lite, violenta, la disattenzione, un attimo che può spezzare una vita. Ma evidentemente non era ancora giunta la sua ora.

Parliamo di un persona, straniera, coinvolta in una lite questa mattina, all’ora di pranzo, a Cisterna. Ci troviamo in via IV Novembre dove due persone stanno litigando, anche in maniera violenta.

Una delle due, evidentemente per evitare il peggio, si da alla fuga. Prende, però, una decisione che rischia di diventargli fatale: attraversa la ferrovia all’altezza del ponte di ferro. Proprio in quel mentre sopraggiunge il treno diretto per Roma che lo investe. Ora, il motivo per cui l’uomo non venga ridotto in pezzi non è ancora chiaro. Probabilmente viene solo scaraventato lontano dallo spostamento d’aria. Fatto sta che, nonostante l’intervento dell’eliambulanza, la persone sembra si sia anche rialzata sulle proprie gambe anche se è stata comunque trasportata al Goretti di Latina, in autoambulanza, per le verifiche del caso.