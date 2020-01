La Regione Lazio ha revocato il finanziamento, pari a 320mila euro, destinato al Comune di Cisterna.

La decisione è stata assunta a seguito della comunicazione da parte del Ministero, direzione generale per la condizione abitativa.

La motivazione sta nel permanere di criticità che non consentivano, in alcuni casi, di pervenire alla stipula delle previste convenzioni con i soggetti attuatori in tempi ragionevoli.

Alla revoca dei singoli finanziamenti seguirà una rimodulazione delle risorse.

Il progetto finanziato prevedeva l’ampliamento della residenza universitaria “Tullio Levi Civita” con la realizzazione di 24 alloggi per studenti fuori sede.

A pesare sulla decisione l’assenza di progressi nell’attuazione dell’intervento proposto e del notevole intervallo di tempo intercorso.

Il progetto si inseriva nel piano nazionale di edilizia abitativa rivolto all’incremento del patrimonio immobiliare ad uso abitativo attraverso l’offerta di abitazioni di edilizia residenziale, da realizzare nel rispetto dei criteri di efficienza energetica e di riduzione delle emissioni inquinanti, con il coinvolgimento di capitali pubblici e privati.