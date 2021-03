Un ragazzo di 26 anni di Cisterna è stato colpito da un “Daspo Willy” del questore di Latina, Maurizio Falco. Non potrà per un anno accedere agli esercizi pubblici e ai locali di pubblico intrattenimento.

La nuova normativa, entrata in vigore lo scorso ottobre, prevede la facoltà per il questore di disporre, per ragioni di sicurezza, tale divieto nei confronti delle persone ritenute socialmente pericolose in quanto responsabili di gravi disordini.

Il ragazzo era stato arrestato il 17 agosto del 2019 dai poliziotti del commissariato di Cisterna di Latina per rapina aggravata, lesioni aggravate, resistenza e violenza a pubblico ufficiale e violazione alla disciplina sulle armi.

Secondo gli investigatori sarebbe stato responsabile di disordini durante lo svolgimento della festa patronale, sia all’interno che all’esterno di alcuni locali pubblici ed alla presenza di altri avventori, anche con l’utilizzo di un coltello che aveva prelevato in una gelateria. Aveva poi aggredito con calci e pugni il personale di polizia intervenuto sul luogo dei fatti, provocando agli agenti lesioni personali.