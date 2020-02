Detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti.

Con questa accusa un uomo di 53 anni di Cisterna è stato arrestato questa notte dai carabinieri.

L’uomo, sottoposto a perquisizione personale e domiciliare, è stato trovato in possesso di 97 grammi di hashish, 1,5 grammi di cocaina suddivisi in dosi, di un grammo di marijuana nonché bilancini di precisione e materiale per il confezionamento delle dosi.

Il 53enne è stato trattenuto nelle camere di sicurezza in attesa del rito direttissimo.