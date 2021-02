Un’amara sorpresa ha atteso gli operatori dell’ambulatorio del distretto sanitario di via Monti Lepini a Cisterna questa mattina.

Quando si sono recati presso il proprio posto di lavoro, hanno trovato la porta della struttura distrutta, e l’ingresso cosparso di vetri.

Si sono attivati immediatamente per ripulire la zona dai vetri rotti e per ‘tappare’ la falla con un pezzo di cartone.

Sgomento ed incredulità anche tra i pazienti, che proprio non sono riusciti a capire i motivi del gesto. A quanto pare, infatti, nessuno è riuscito ad entrare nella struttura e, all’interno, nulla mancava.

Innumerevoli le reazioni social alla notizia. Tra queste quella di un utente, residente in zona che, a quanto pare, avrebbe sentito ieri sera qualcuno presentarsi alla porta dell’ambulatorio evidentemente per ricevere assistenza. Il presidio, però, da mesi non effettua il servizio notturno. Per questo, forse, la rabbia del momento ha portato all’atto vandalico. Sull’episodio, comunque, indagano le forze dell’ordine.