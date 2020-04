Un anomalo andirivieni di persone all’interno di un’abitazione ha portato la polizia ad intervenire nel comune di Cisterna.

L’equipaggio della volante, dopo essere riuscito non senza fatica a farsi aprire la porta, aveva modo di conversare con un individuo dal fare sospetto, il quale è arrivato addirittura ad invitare i poliziotti a non disturbare, nel tentativo di opporsi all’attività di controllo in atto.

Insospettiti da tale atteggiamento e, avendo notato all’interno dell’abitazione un noto pregiudicato locale, i poliziotti hanno deciso di operare una perquisizione domiciliare.

Sono stati rinvenuti, occultati in barattoli di zucchero e sale numerosi documenti postali.

Il proprietario dell’appartamento ha quindi ammesso di essere un dipendente di Poste Italiane, senza però fornire validi motivi volti a chiarire il possesso della corrispondenza, che i suoi stessi superiori confermavano per le vie brevi essere del tutto illegittima.

Tali atti, consistenti in decine di raccomandate, alcune anche aperte, ed avvisi di giacenza sono stati sequestrati.

La competente autorità giudiziaria, convalidando il sequestro effettuato d’iniziativa, ha formalizzato a carico del dipendente le accuse di resistenza a pubblico ufficiale e sottrazione e violazione di corrispondenza.

Il pluripregiudicato trovato in compagnia del dipendente delle Poste è stato a sua volta sanzionato poiché si era spostato dal suo domicilio senza alcun valido motivo.

Sono in corso indagini, in collaborazione con Poste Italiane, tese a verificare se oltre all’illegittima sottrazione il comportamento del dipendente infedele fosse eventualmente finalizzato anche a favorire alcuni destinatari, sottraendoli dalla notifica di atti giudiziari ovvero, in caso contrario, a danneggiarli appropriandosi di documenti e dati sensibili di estrema utilità da poter utilizzare nei circuiti criminali telematici e non.