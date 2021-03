Sarebbe capace di intendere e volere Fabio Trabacchin, il 36enne di Cisterna che ha confessato l’omicidio della moglie, Elisa Ciotti. E’ questa la conclusione del perito nominato dalla Corte d’Assise del tribunale di Latina proprio per rispondere a questo quesito.

Il professor Maurizio Marasco è arrivato a questa conclusione dopo aver incontrato più volte l’imputato, e oggi è stato ascoltato in aula. E’ stato quindi controinterrogato dagli avvocati Fabrizio Mercuri e Luca Melegari che hanno già presentato una memoria difensiva.

Il processo è alle sue fasi conclusive perché è stata chiesta ed accolta l’acquisizione del fascicolo delle indagini preliminari, con le testimonianze della pubblica accusa e della difesa e ovviamente con la confessione dell’uomo. Il 23 aprile prossimo si tornerà in aula per la discussione.

Dopo il dramma, che si è consumato il 10 giugno 2019, il 36enne – come aveva lui stesso raccontato agli inquirenti – aveva vagato tra le campagne, prima di tornare in stato confusionale davanti l’abitazione, dopo essere stato raggiunto al telefono da un parente. Nel frattempo la figlia di 10 anni aveva trovato la madre riversa nel letto ed erano stati allertati il 118 e le forze dell’ordine. Il 36enne si era poi messo a disposizione spiegando anche di aver lanciato il martello in un terreno sulla Pontina. Le ricerche erano durate ore, ma senza esito.

Dall’autopsia è emerso che ad uccidere Elisa erano stati 5 violenti colpi alla testa.