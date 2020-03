Operazione antidroga dei carabinieri di Cisterna.

Quattro persone, tre uomini ed una donna, sono finiti in manette.

I militari, dopo una breve attività investigativa, hanno trovato i quattro in possesso di 35 grammi di cocaina, un bilancino, materiale per il confezionamento e 850 euro in contanti ritenuti frutto dell’attività di spaccio.

Nel corso della perquisizione domiciliare i quattro hanno opposto resistenza minacciando i militari intervenuti.

I tre uomini sono ora detenuti nel carcere di Latina mentre la donna è stata trasferita a Rebibbia.