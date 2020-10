Il servizio di mensa scolastica a Cisterna tarda ad essere avviato. L’iter tecnico amministrativo, da parte dei tecnici del Comune, per l’attivazione del servizio è stato effettuato.

Ma ad oggi non tutte le scuole purtroppo sono in grado di poterla accogliere.

All’origine dell’impasse le disposizioni anti-Covid e, soprattutto, nella nomina degli incarichi a personale docente e non docente (ATA).

“Siamo spiacenti – interviene l’assessore alla pubblica istruzione, Simonetta Antenucci – di non poter attivare anche questo altro utile servizio agli studenti di Cisterna e alle loro famiglie. Non è possibile avviare la mensa in alcuni plessi sì e in altro no. Siamo in attesa di ricevere dai dirigenti scolastici la PEC nella quale ci comunicano di essere pronti ad accogliere il servizio secondo le vigenti disposizioni. Di fatto, quindi, questo ritardo non è imputabile né all’amministrazione comunale né ai dirigenti scolastici.

Purtroppo le difficoltà sono oggettive e investono un po’ tutte le scuole a livello locale come quello nazionale.

“Occorrerà – conclude l’assessore – pazientare ancore del tempo sperando che sia il più breve possibile”.