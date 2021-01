Mauro Carturan non è più il sindaco di Cisterna. Oggi, in consiglio comunale, è stata votata la sfiducia con 14 voti a favore.

Erano presenti maggioranza e opposizione ma non l’ormai ex primo cittadino. Il 12 gennaio scorso Lega e Fratelli d’Italia avevano messo fine alla giunta Carturan. “Siamo pronti – avevano detto – a voltare pagina, ridando la parola agli elettori, per restituire alla città la dignità perduta”.