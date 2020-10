Non si argina l’onda d’urto che sembra aver colpito in pieno la maggioranza che guida il Comune di Cisterna.

In consiglio comunale ieri l’ennesimo colpo di scena arrivato a poche ore dalle dichiarazioni del portavoce comunale di Fratelli d’Italia e vice sindaco, Vittorio Sambucci, che rispetto ai tentativi di cambiare gli accordi in corsa aveva spiegato che il partito era compatto e non si sarebbe distaccato di un solo millimetro dal patto delle elezioni stabilito nel 2018.

Il sindaco Carturan ha revvocato le deleghe a Sambucci ed affidato a Gildo Di Candilo il ruolo di vicesindaco.

“Ho revocato l’incarico assessorile di Vittorio Sambucci, portavoce di Fratelli d’Italia che dimentica di consultare un suo collega di partito, per altro sindaco della sua città nonché consigliere provinciale, al momento di esternare pubblicamente le sue nuove alleanze. In ultimo, per fare chiarezza, vorrei spiegare – ha detto Carturan – che tutto questo problema politico nasce dalla semplice volontà di allargare a quante più forze politiche la nostra maggioranza rendendo così più forte, qualificata e rappresentativa la nostra azione amministrativa. Una scelta opportuna specialmente in un momento difficile per la città come quello che stiamo vivendo. Purtroppo – conclude il Sindaco – non tutti hanno saputo capire; noi comunque andremo avanti”.

La situazione continua a restare estremamente tesa sotto il profilo politico e il sindaco Carturan non sembra avere alcuna intenzione di diventare ostaggio di questo confronto soggetto a modalità sempre più variabili.

“Ho assistito all’ennesima azione estemporanea da parte di una maggioranza che fatico sempre di più a comprendere. Nemici giurati che improvvisamente convolano a nozze e partiti senza leadership né linea politica. In ogni caso, ora la priorità è amministrare la città bene in un momento di crisi sanitaria, sociale ed economica inusitato nel quale non possiamo sbagliare. Per questo – conclude Carturan – ho chiesto al presidente del consiglio comunale Di Cori, di convocare al più presto un consiglio con all’ordine del giorno i punti che non è stato possibile approvare oggi assieme ad altri temi tecnici, superando le questioni politiche al momento non contingenti”.