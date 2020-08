La polizia di Cisterna ha individuato, dopo accurate indagini, l’uomo che ha appiccato l’incendio nel terreno di sua proprietà in zonaSi tratta di undenunciato in stato di libertà. Le indagini degli agenti hanno fatto emergere prove decisamente consistenti contro l’uomo. Avrebbe dato alle fiamme alcune sterpaglie, con l’intenzione di ripulire il terreno. Il fuoco, però, alimentato dal forte vento e privo di qualsiasi controllo, nel corso della giornata si è propagato nei terreni adiacenti fino a giungere a ridosso di alcune abitazioni, le cui facciate sono rimaste seriamente danneggiate. Le fiamme, per altro, potevano causare una vera catastrofe, visto che hanno raggiunto le condutture del gas presenti in quei terreni. C’è voluto tutto il sangue freddo degli agenti di polizia di Cisterna per evitare il peggio. Gli agenti, infatti, una volta messa in sicurezza la zona, hanno provveduto a chiamare i vigili del fuoco ed i tecnici dell’Italgas che, giunti sul posto, hanno provveduto a spegnere l’incendio e a chiudere l’impianto di alimentazione del metano.