Gli uffici del comune di Cisterna nuovamente sotto la lente di ingrandimento delle forze dell’ordine.

Giovedì pomeriggio gli agenti del commissariato di Cisterna si sono recati presso il palazzo dei servizi di via Zanella per eseguire alcuni accertamenti disposti dalla Procura. Naturalmente nulla è trapelato circa la natura degli accertamenti in atto.

Il comune, attraverso il suo ufficio comunicazione, non ha emesso note ufficiali ed anche dagli ambienti comunali filtrano pochissime notizie, ed incomplete.

La visita degli uomini in divisa è durata diverse ore e si è concentrata sull’ufficio del segretario generale, Giusy Pierpaola Tomasello, che al momento del blitz, però, era in servizio presso il Comune di Anzio. Avvertita di quanto stava accadendo, si è evidentemente affrettata a raggiungere Cisterna per assistere le forze dell’ordine.

L’unica cosa certa è che la polizia ha acquisito diversi atti.

Probabile che all’origine di questa operazione ci sia un esposto o una denuncia.