Una sofferenza che non si può descrivere. Un dolore che non lascerà mai la famiglia, gli amici, chi ha avuto la possibilità di conoscere Alessandro Mattoccia, il 17enne di Cisterna che ha perso la vita nel tragico incidente stradal che si è verificato a Sabaudia il 22 ottobre.

La mamma di Alessandro ha scritto e condiviso sui social una lettera colma di dolore ma anche di una forza che pochi riuscirebbero a tirar fuori in questi momenti.

Con coraggio parla ai ragazzi, agli amici di suo figlio, con un messaggio che pubblichiamo e condividiamo nella speranza che possa arrivare al cuore e alla testa di tutti.

“Cari ragazzi, amici e fratelli del mio e vostro Angioletto.

Sono la mamma di Angelo che vi parla.

Non so da dove cominciare.

Ma con magone in gola,ma con un sorriso vi vorrei ringraziare a voi tutti , ho trovato solo questa foto, ma so che Mancano tanti altri .

Ieri ho visto quanti amici aveva mio figlio, vi conosco in pochi perché come sapete lui era molto riservato anche se sapevo e conoscevo le sue frequentazioni.

Ieri mi avete dato tanta forza sembrava di aver mio figlio lì con me ,e sembrava che stava sopra la moto con voi .

Sono sicura lui ci è stato e ci sarà sempre con tutti noi.

So che voi tutti non lo dimenticherete mai il vostro amico e fratello ma sono sicura che tutte quelle moto che cerano ieri mio figlio avrà messo la sua mano per aggiustarle.

Perchè il suo garage era sempre piena di moto e motorini.

Era orgoglioso del suo lavoro, ed ogni chiamata di ognuno di voi lui partiva anche di notte, tanto che quando lo vedevo alzarsi di notte li dicevo, Angelo dove vai e tardi lui mi rispondeva, mamma ad un mio amico si è fermata la moto che faccio lo lascio fuori la strada? Io come mamma mi arrabbiavo però lo lasciavo andare, a volte andava di corsa e a volte mi vedeva arrabbiata tornava indietro e mi baciava in testa.

Ecco questo era Angelo.

Mi raccomando ragazzi vi parlo come una mamma che ha perso suo figlio andate piano e se portate un amico con voi andate ancora più piano vi prego, lo dicevo sempre a mio figlio.

Amate la vostra vita e quella degli altri, adesso purtroppo so che significa il dolore di una mamma quando perde un figlio e mai vorrei che nessuna mamma lo provasse questo dolore atroce.

Perciò ogni volta che accendete i motori pensata a Angelo e il dolore che prova la sua mamma e il papà e poi pensate ai vostri genitori che non dovranno mai provare questo dolore.

Vi amo a tutti uno a uno perché vuoi avete e amate mio figlio.

La mamma del vostro Angioletto”.