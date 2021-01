Nella mattinata di ieri gli agenti del Commissariato di Cisterna hanno denunciato in stato di libertà un uomo di 36 anni di cittadinanza rumena, già pregiudicato per reati contro il patrimonio, per detenzione e porto di armi in luogo pubblico.

L’uomo era entrato in un bar centrale di Cisterna, in Corso della Repubblica, guardandosi intorno con fare circospetto e aveva infine chiesto da fumare ad un altro avventore, come se volesse guadagnare tempo e valutare le sue future azioni.

Un comportamento strano che ha messo in allarme la barista la quale, ammetterà poi, aveva anche scorto il grosso coltello che spuntava dallo zaino dell’uomo. A questo punto si era allontanata, non vista, per avvertire il 113.

In pochi istanti gli uomini della Volante del Commissariato di Cisterna giungevano sul posto e bloccavano l’uomo senza quasi che questi se ne accorgesse.

La sua perquisizione consentiva di rinvenire e sequestrare un coltello di oltre 30 cm particolarmente affilato e appuntito e sul cui possesso l’uomo non riusciva a fornire alcuna giustificazione plausibile.

Condotto in Commissariato, privo di documenti, l’uomo veniva identificato e successivamente indagato in stato di libertà per il porto di arma in luogo pubblico.