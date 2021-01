Auto a fuoco a Cisterna nella notte. I vigili del fuoco sono intervenuti questa notte (tra il 21 e il 22 gennaio), per spegnere l’incendio divampato all’interno di una vettura in via Tivera.

La Bmw, a bordo strada, era avvolta dalle fiamme. Subito sono iniziate le operazioni di spegnimento. Secondo i primi elementi raccolti dagli operatori intervenuto si presume che il rogo sia scaturito a seguito di un evento accidentale.