Le dimissioni presentate all’assise cittadina dal sindaco Mauro Carturan sono, per ora, congelate.

Il sindaco di Cisterna aveva scelto di rimettere il suo mandato in seguito al clima, costantemente infuocato a prescindere dal problema da discutere, che da mesi si respirava in aula consiliare.

Nella serata di ieri riunione di maggioranza. Ne è risultata la richiesta, dalla coalizione uscita vincitrice dalle elezioni, al Primo cittadini di restare alla guida dell’amministrazione comunale.

“Dobbiamo aggiustare molte cose – ha detto il sindaco – e da oggi dovremo operare scelte importanti. Accolgo con fiducia, dunque, la richiesta presentatami da una maggioranza compatta. Siamo pronti a tornare in consiglio comunale per approvare quanto non siamo riusciti a fare ieri. Auspico che questo sia l’inizio di un percorso nuovo, un cambio di passo che non si può più procrastinare”.