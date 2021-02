La sfiducia al sindaco Carturan durante l’ultimo consiglio comunale di Cisterna ha prodotto il primo risultato.

Il prefetto di Latina, Maurizio Falco, ha infatti provveduto, come già avvenuto a Formia, alla nomina di un commissario. Si tratta di Enza Caporale, ex vicario della Prefettura di Roma e già commissario al comune di Marino.

Proprio questa mattina l’incontro tra l’ormai ex sindaco ed il commissario che si sono scambiati i saluti e passati, come si dice in gergo militare, le consegne.