E’ firmato dal Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, il decreto che ha sciolto qualche giorno fa il consiglio comunale di Cisterna e nominato il commissario prefettizio Enza Caporale.

La vicenda, tra tiri e molla e ricorsi al Tar, andava avanti da settimane ed è stata risolta in questo modo. I giudici amministrativi del Lazio infatti avevano sospeso in via cautelare il provvedimento prefettizio dello scorso 2 febbraio. Il sindaco Mauro Carturan, aveva comunque revocato le deleghe dei 4 assessori: “In attesa che il tribunale amministrativo si esprima definitivamente sugli atti impugnati – aveva detto – trovo opportuno azzerare la Giunta per dare campo libero ad una nuova fase di concertazione con tutte le forze politiche presenti in Consiglio comunale. Con l’auspicio di uscirne presto, più forti di prima e con una linea amministrativa condivisa, decisa e più efficace”.

Invece le cose erano andate diversamente.