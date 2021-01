Un avviso pubblico per la manifestazione di interesse è stato rivolto, dal comune di Cisterna, a quelle attività commerciali che volessero partecipare alla vendita di beni di prima necessità mediante buoni spesa elettronici rilasciati dall’Ente.

Una iniziativa che il comune ha messo in campo in favore di quei cittadini in stato di bisogno a causa dell’emergenza sociosanitaria da Covid-19.

Possono aderire all’avviso gli esercizi commerciali preposti alla vendita di generi alimentari (catene di distribuzione alimentare per il servizio di consegna a domicilio, singoli esercizi di distribuzione e/o produzione alimentare, fattorie sociali, imprese agricole sociali, empori solidali); articoli per l’igiene personale e degli ambienti, compresi alimenti per la prima infanzia; farmaci e/o parafarmaci.

Una volta sottoscritta la convenzione, gli operatori commerciali potranno scaricare il valore della spesa di volta in volta effettuata dai cittadini con i buoni elettronici, tramite inserimento nel portale del codice fiscale del beneficiario.

Ogni 30 giorni l’esercizio commerciale potrà produrre richiesta per il rimborso delle somme spese presso il proprio esercizio commerciale tramite la piattaforma Shopping Plus; il Comune provvederà alla liquidazione entro 30 giorni dalla presentazione della richiesta.

Resta inteso, pena l’esclusione dall’elenco, che i prezzi praticati al beneficiario non potranno essere superiori a quelli praticati al pubblico.

Gli esercizi commerciali interessati dovranno manifestare la propria disponibilità tramite PEC all’indirizzo welfare@pec.comune.cisterna.latina.it inviando il Modulo, debitamente compilato, disponibile sul sito internet comunale unitamente all’avviso.

Ogni informazione potrà essere richiesta tramite mail all’indirizzo f.barbierato@comune.cisterna.latina.it. o al numero 0696834221.