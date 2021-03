Sospeso il servizio della sala settoria e dell’annessa cella frigorifero della camera mortuaria del cimitero comunale di Cisterna. Il provvedimento della Asl di Latina è scattato dopo l’ispezione del Nas del capoluogo pontino. Sono state riscontrate infatti gravi carenze igienico-strutturali nel locale deputato allo svolgimento delle autopsie. Il gestore è stato segnalato all’autorità sanitaria.

L’operazione rientra in un servizio più vasto del comando carabinieri per la tutela della salute, d’intesa con il Ministro della Salute, sulla permanenza delle salme in ospedali pubblici e cliniche private, al fine di appurare la regolarità delle stesse ed il rispetto delle misure di prevenzione al contagio da Covid-19.

Sono stati così ispezionati 375 tra obitori e camere mortuarie interni alle strutture ospedaliere, nonché analoghe aree adibite al commiato, riconducibili ad imprese funebri private e relativi servizi cimiteriali, rilevando irregolarità in 85 casi.

Sono 23 le persone denunciate e 78 sono state invece segnalate. Contestate 102 sanzioni penali ed amministrative.

Tra le irregolarità accertate dai Carabinieri dei NAS, 24 interessano l’inosservanza delle misure di contenimento epidemico e della sicurezza degli ambienti di lavoro, dovuta alla mancata pulizia e sanificazione dei locali, l’assenza di percorsi separati per il trasporto delle salme e la carente formazione degli operatori circa il rischio da esposizione agli agenti biologici.

La maggior parte delle irregolarità, pari a 68 tra quelle complessivamente sanzionate, sono state appurate negli ambienti adibiti alla permanenza delle salme e al commiato in presenza dei familiari, mantenuti in carenti condizioni igienico-sanitarie e strutturali, in presenza di distacco di intonaco, macchie di umidità e muffe, piastrellatura fessurata, mobili vetusti e arrugginiti.

In situazioni particolarmente gravi, sono stati riscontrati feretri lasciati per lungo tempo in ambienti promiscui in attesa di sepoltura o cremazione, false attestazioni di sepoltura di resti precedentemente riesumati, bare con perdita di liquidi e presenza di macchie di sangue.

Due sono stati i provvedimenti di chiusura di attività. Una è proprio quella di Cisterna, mentre l’altra è una ditta funebre della provincia di Lecce, che esercitava in condizioni di incompatibilità d’impresa.