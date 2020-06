Sventola la bandiera del cambiamento nella giunta guidata dal sindaco di Cisterna.

Questo pomeriggio Mauro Carturan ha ufficializzato la nomina di due nuovi assessori. Si tratta di Simonetta Antenucci, con delega alla pubblica istruzione e di Franco Arru con delega al commercio.

Sostituiranno rispettivamente Patrizia Capitani e Claudio Papacci.

“I tempi erano ormai maturi – ha spiegato, Mauro Carturan – per assecondare un’alternanza in giunta. Una scelta annunciata e concordata che arriva da richieste precise dei partiti di maggioranza. Ringrazio prima di tutti Patrizia e Claudio per la serietà, l’impegno e l’abnegazione con le quali hanno affrontato le responsabilità istituzionali. Un impegno, il loro, che certamente non finisce qui perché entrambi continueranno a far parte della nostra squadra anche se da esterni. Auguro buon lavoro ai neodelegati, Simonetta Antenucci, che già è stata mio assessore e, con l’accettazione della delega, cessa la sua funzione di consigliere comunale e Franco Arru per la nuova sfida che li attende”.