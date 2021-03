Un uomo e una donna, di 40 e 45 anni, sono stati arrestati per furto a Cisterna. La scorsa notte i carabinieri li hanno sorpresi mentre si allontanavano da un negozio del centro, dopo essersi impossessati di alcuni prodotti, per un valore di 50 euro.

La perquisizione disposta nella loro abitazione ha permesso di trovare altri articoli presumibilmente rubati per un valore di 700 euro, in parte trafugati presso la stessa attività commerciale. La refurtiva è stata restituita ai proprietari. I due sono stati ristretti ai domiciliari in attesa del processo per direttissima.