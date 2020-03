Fratelli d’Italia sembra aver trovato la quadra a Cisterna.

Dopo ie tensioni che avevano accompagnato, a suon di interventi, l’annuncio dell’entrata dei consiglieri comunali Marco Mazzoli, Luigi Iazzetta, Simonetta Antenucci e l’assessore Alberto Ceri nel partito della Meloni seppure restando in una lista civica, la coesione torna ad essere il filo conduttore.

“Amministrare la cosa pubblica – spiegano Marco Squicquaro e Marzo Mazzoli, rispettivamente capogruppo di Fratelli d’Italia e Cisterna Ideale – è la condivisione del sogno della città che vogliamo consegnare nel 2023. Riuscire a metterla in atto è quello che vogliamo fare, e farlo attorno ad un simbolo comune è il nostro primo strumento. Dopo gli innumerevoli accadimenti che hanno interessato il nostro comune la nostra città non può più permettersi divisioni e il percorso che approntiamo a fare è proprio quello rivolto all’unione delle forze attorno al simbolo di Fratelli d’Italia e al sindaco Mauro Carturan”.

È stata necessaria una lunga mediazione ma alla fine la sintesi sarebbe arrivata dando nuovo slancio al partito a Cisterna.

“L’adesione degli esponenti di Cisterna Ideale è stato un percorso lungo e a volte travagliato – interviene il senatore e coordinatore provinciale Nicola Calandrini – perché, come ho sempre sostenuto, in Fratelli d’Italia non facciamo campagne acquisti e non ci interessano adesioni a tutti i costi. Auguro buon lavoro ai nuovi arrivati con la certezza che sapranno ben rappresentare gli ideali e i valori che ci arrivano da Giorgia Meloni e che contribuiranno al nostro radicamento e alla nostra presenza sul territorio”.

Il gruppo, oltre i due consiglieri Marco Squicquaro e Marco Mazzoli, sarà formato da Federica Agostini, Simonetta Antenucci, Carlo Cavazzina, Francesca Giordani e Luigi Iazzetta. Marco Squicquaro sarà il capogruppo.

“Conosco bene i consiglieri comunali che entrano in Fratelli d’Italia – aggiunge l’eurodeputato Nicola Procaccini – sono giovani uomini e donne di cui ho stima. Sono convinto che si integreranno in questa bella storia politica rappresentata da Vittorio Sambucci e da coloro che già da tempo incarnano Fratelli d’Italia a Cisterna. La crescita del partito in provincia di Latina non è soltanto quantitativa ma è anche qualitativa e questo mi rende particolarmente orgoglioso”.

Fratelli d’Italia sarà rappresentata in giunta dal vicesindaco Vittorio Sambucci e dall’assessore Alberto Ceri.

“La famiglia di Fratelli d’Italia a Cisterna cresce – conclude Enrico Tiero – si è fatta una bella squadra, innanzitutto di amici, capitanata dal portavoce comunale Sambucci e in cui la punta di diamante rimane Mauro Carturan, che è anche nostro capogruppo in provincia. Questo allargamento sarà funzionale all’amministrazione e non viceversa grazie a un unico grande gruppo consiliare”.