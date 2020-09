Altri tre Comuni della provincia di Latina nelle ultime ore hanno deciso di procedere al posticipo dell’apertura delle scuole al 24 settembre

Si tratta di Formia, Maenza e Cisterna. decisioni assunte anche relativamente alla importante impennata di contagi rilevata nelle ultime 24 ore dalla Asl di Latina.

Obiettivo è, infatti, salvaguardare la salute degli studenti di ogni ordine e grado alla luce delle gravi carenze rappresentate dai dirigenti scolastici degli istituti di Cisterna.

In una nota a firma congiunta, i dirigenti Nicolino Ingenito dell’Istituto Comprensivo “Leone Caetani”, Nunzia Malizia del “Dante Monda – Alfonso Volpi”, Fabiola Pagnanelli del “Plinio il Vecchio”, e Anna Totaro del “Campus dei Licei Massimiliano Ramadù” di Cisterna, hanno espresso preoccupazione per l’impossibilità di predisporre e organizzare gli ambienti scolastici in conformità alle misure previste dalle disposizioni emanante dal Governo per la gestione dell’emergenza e di garantire l’inizio delle attività didattiche in presenza in sicurezza sanitaria.

Le carenze vanno dalla mancata consegna degli arredi, come banchi e sedie, che ad oggi non consente l’allestimento delle ulteriori aule previste per garantire il distanziamento sociale, alla grave carenza di organico, come personale ATA, docenti, sostegno per alunni con disabilità.

“Dopo un’attenta analisi e valutazione della situazione in cui si versano le scuole di Cisterna e considerati i ritardi sia dell’ufficio scolastico regionale nelle nomine del personale necessario a garantire il regolare avvio delle attività scolastiche secondo le disposizioni governative – spiega il sindaco Mauro Carturan -, confrontatomi con i dirigenti scolastici e l’assessore alla pubblica istruzione, ho emesso l’ordinanza che posticipa l’avvio delle lezioni al 24 settembre, terminate le operazioni referendarie. E’ un fatto di buona gestione e di funzionale organizzazione, ma soprattutto di tutela e salvaguardia della salute dei nostri ragazzi”.

Analoga la posizione del sindaco di Formia, Paola Villa, che sostiene la scelta affermando: “Tante le criticità, molte legate al Covid, ma altre già esistenti ed esasperate dal Covid. Innanzitutto i nostri tre Istituti Comprensivi, Pasquale Mattej, Vitruvio Pollione e Dante Alighieri e i loro dirigenti hanno lavorato tutta l’estate, perché le regole sono cambiate tante volte, perché bisognava anche prepararsi al peggio, perché la didattica a distanza poteva rappresentare un “piano B” da evitare, ma bisognava comunque improntare, migliorando tutto ciò che si è fatto tra marzo e giugno in estrema emergenza. I lavori di adeguamento fatti dal Comune sono in fase di ultimazione; in alcuni plessi sono già finiti e in altri finiranno questa settimana”.