Momenti di pura follia ieri mattina in un esercizio commerciale di Cisterna di Latina.

Il proprietario, vedendo che un gruppo di ragazzi appena entrati nella sua attività non indossava correttamente la mascherina, li ha richiamati all’uso corretto.

Una richiesta, legittima, ma accolta male dai ragazzi (e forse, ma non si hanno conferme in merito, posta altrettanto male dall’esercente), che se la sono presa con l’uomo, seduto dietro alla cassa, che hanno iniziato a vandalizzare il negozio.

Una situazione da cartone animato, tanto fosse irreale, con l’uomo che ha ripreso col cellulare la scena allertando, al contempo, le forze dell’ordine. Qualche minuto e sul posto si è portata una voltante della Polizia.

Mentre gli operatori raccoglievano le dichiarazioni del titolare, sul posto si è presentato un adulto, padre di uno dei ragazzi, che ha iniziato ad inveire contro il negoziante. Il tutto davanti ai poliziotti. I tutori dell’ordine sono quindi intervenuti per cercare di riportare la calma, ma a quel punto l’uomo li ha aggrediti.

Per riuscire a bloccarlo, è stato necessario l’intervento di una pattuglia dei carabinieri, accorsi nel frattempo. L’uomo, 38enne, è stato finalmente bloccato e rinchiuso nelle camere di sicurezza del Commissariato di Cisterna, in attesa del rito per direttissima prevista per la mattinata odierna.

Per lui l’accusa è di “resistenza e lesioni a pubblico ufficiale”. I militari durante la colluttazione infatti hanno riportato ferite guaribili in 3-6 giorni. Oltre all’uomo anche il figlio di 14 anni è indagato per il reato di danneggiamento.