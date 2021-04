Ha patteggiato la pena a 1 anno e 7 mesi di reclusione il pensionato di Cisterna accusato di omicidio stradale dopo l’incidente in cui perse la vita l’84enne Fiorella Cardillo.

Ieri mattina, davanti al giudice per l’udienza preliminare Giorgia Castriota, si è svolto il processo. L’avvocato dell’80enne, Claudio Cardarello, ha concordato la pena con il pubblico ministero, Valentina Giammaria ad 1 anno e 7 mesi di reclusione. Il giudice Castriota, d’accordo con la decisione, l’ha applicata.

Il sinistro era avvenuto nel maggio del 2019, in via Roma, a Cisterna. Uno scontro frontale tra la Fiat 500 guidata dalla donna e la Mercedes del pensionato. L’84enne era stata trasportata d’urgenza in ospedale, ma le sue condizioni erano serie e il giorno dopo è morta.